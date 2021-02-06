Тулячка впервые выступила на Первенстве России по фигурному катанию

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Валерия Костина достойно выступила в короткой и произвольной программе.

Валерия Костина – воспитанница Областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва – показала качественный прокат в короткой и произвольной программах.

Её выступление судьи оценили на 147,56 баллов, которых, увы, оказалось недостаточно для призового места.

Однако для Тулы это был исторический момент – дебют наших фигуристов на соревнованиях всероссийского масштаба.