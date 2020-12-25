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В Туле адвокаты взяли у мужчины миллион на взятку следователю ФСБ

В Туле адвокаты взяли у мужчины миллион на взятку следователю ФСБ

По версии следствия, в преступной схеме был задействован гендиректор юридической организации.

Региональный следственный комитет предъявил обвинение адвокатам Елене Г. и Сергею М., а также генеральному директору Сергею К. Им вменяют мошенничество в крупном размере.
 
По версии следствия, в сентябре 2019 мужчины получили миллион рублей от жителя Москвы, якобы для передачи в качестве взятки сотруднику следственного подразделения УФСБ России по Тульской области. За эту сумму мошенники обещали решить вопрос с избранием меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, отцу потерпевшего - Валерию Гринцову.
 

«Полученные денежные средства фигуранты уголовного дела разделили между собой в равных долях. В настоящее время они дали признательные показания и находятся под домашним арестом», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тульской области.

Напомним, по версии следствия в период с 2016 по 2019 годы Гринцов незаконно производил разработку природного месторождения в отсутствии лицензии, получив доход на сумму около 2 миллиардов рублей. Часть денежных средств, полученных от реализации добычи, он обналичил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ущерб министерству природных ресурсов и экологии Тульской области на указанную сумму.

Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:06 +1
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