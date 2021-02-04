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5 февраля в «Октаве» пройдет «Инвестиционный магазин»

5 февраля в «Октаве» пройдет «Инвестиционный магазин»

Потенциальные инвесторы смогут познакомиться с проектами для вложения капиталов и развития бизнеса.

Мероприятие организовано Корпорацией развития Тульской области совместно с региональным правительством. 

Гостям представят ряд промышленных объектов, расположенных в различных районах области. В рамках мероприятия представлены проекты в сфере государственно-частного партнерства. Отдельным пунктом можно выделить объекты культурно-исторического наследия, расположенные в самом центре Тулы, а также дворянские усадьбы в Алексинском, Веневском и Дубенском районах.

Все объекты для инвестирования (их более 80) представлены в брошюре, которую получают гости. По QR-коду инвестор может перейти на сайт Корпорации развития нашего региона и получить подробную информацию о том проекте, который его заинтересовал. В брошюре и на сайте отражены все меры поддержки инвестиционной деятельности в Тульской области. О проектах в сфере промышленности, сельского хозяйства, туризма бизнес-сообществу расскажут руководители профильных министерств и комитетов. Также будут презентованы научно-образовательный центр «ТулаТЕХ» и ИНТЦ «Композитная долина».

Формат мероприятия в этом году выбран необычный: гостей приглашают на вернисаж.

Айдентика события в полной мере соответствует названию «Инвестиции как искусство». Все проекты, представленные в брошюре, будут экспонироваться в зале на мольбертах. Сами объекты выглядят как выставочные полотна, выполненные в технике супрематистов.

На цветовые и композиционные решения для оформления, которые легли в основу визуализации и идеи проведения «Инвестиционного магазина», организаторов вдохновило творчество Казимира Малевича, Александра Родченко и их предшественника — Василия Кандинского.

Посмотреть live-трансляцию события 5 февраля с 17.00 до 19.00 можно будет по ссылкам на телеканале «Первый Тульский»:

ссылка на youtube

ссылка на zoom

Идентификатор конференции 298 240 7790

Код доступа: 8B6DBZ

QR-коды трансляции:

Youtube
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