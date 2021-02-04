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9% жителей Тулы отремонтировали свои квартиры в 2020 году
Фото: pixabay.com.

9% жителей Тулы отремонтировали свои квартиры в 2020 году

Каждая одиннадцатая тульская семья в 2020 году сделала ремонт в своей квартире, выяснила дочерняя компания Сбербанка «Сбербанк страхование».

В среднем по стране ремонтные работы обошлись гражданам в 265 тыс. рублей.

Ремонт крупнее мелкого косметического в 2020 году сделали 9% тульских семей, что на 1% больше, чем в среднем по стране. Большинство россиян (84,4%) обновляли старые квартиры, поскольку в год пандемии и удалённой работы качество жилья стало особенно важным. Ещё 7,8% респондентов занялись обоями, плиткой и паркетом в связи с покупкой новой квартиры. 3,5% опрошенных пришлось делать ремонт после того, как их залили соседи или в доме прорвало коммуникации.

Чаще всего россияне красили или оклеивали стены (на этот вид работ приходится 34,3% общего количества), ремонтировали ванные комнаты (13%) и устанавливали пластиковые окна (8,4%). Также респонденты занимались обновлением кухни (7,1%), ремонтом потолка (5,7%), перепланировкой квартир (5,6%) и заменой входных дверей (5,2%). На ремонт в среднем по стране россияне потратили 265 тыс. рублей.

Сергей Ющенко, управляющий Тульским отделением ПАО Сбербанк:

Сергей Ющенко

Сергей Ющенко

– Согласно исследованию «Сбербанк страхования» 51% россиян копят деньги на ремонт квартиры, а 13% берут на эти цели кредит или занимают у родственников и знакомых. Менее трети респондентов (29%) могут покрыть расходы на обновление жилья из текущих доходов. Естественно, многие переживают, чтобы деньги и усилия не пропали зря, если, например, у соседей случился потоп. Поэтому квартиру лучше застраховать. В такой ситуации полис покроет урон, нанесённый не только самому жилью, но и внутренним интерьерам, мебели, бытовой технике и так далее».

В 2020 году «Сбербанк страхование» урегулировала 10,7 тыс. страховых случаев по программам «Защита дома +» и страхования ипотеки — это на 20% больше, чем в 2019 году. Общий объём выплат в 2020 году составил около 1 млрд рублей (плюс 30% к прошлому году.

Программа «Защита дома+» от «Сбербанк страхования» покрывает самые распространённые риски: залив, пожар, противоправные действия третьих лиц, чрезвычайные ситуации. Полис можно приобрести дистанционно в мобильном приложении СберБанк Онлайн и на сайте страховой компании. Наиболее распространённые страховые случаи в «Сбербанк страховании» рассматриваются по упрощённой процедуре «Зелёный коридор» в течение 5 рабочих дней. При наступлении страхового события подать заявление и необходимые документы на выплату можно в мобильном приложении СберОсмотр.

Исследование проведено в 78 городах России с населением свыше 250 тыс. человек. В каждом городе опрошено не менее 400 респондентов.

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