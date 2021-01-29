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Двух коммунальщиков из Черни осудят за мошенничество

Двух коммунальщиков из Черни осудят за мошенничество

Оглашение приговора в отношении экс-гендиректора и инженера УК «Любимый дом» состоится в начале февраля.

В Черни Роман Ивлев и Андрей Слюнястиков обвиняются в мошенничестве, совершенном группой лиц, сообщает пресс-служба Управления судебного департамента Тульской области. Уголовное дело насчитывает 21 эпизод.

С 2018 по 2019 год  и. о. руководителя и инженер управляющей компании «Любимый дом» потребовали от жителей Плавского и Чернского районов, имеющих задолженности по оплате коммунальных услуг, передать им деньги. Они заверили жильцов, что все суммы будут направлены в кассу компании, а задолженность списана с лицевых счетов.

В подтверждение своих слов мошенники выдали своим жертвам квитанции, однако деньги на счета управляющей компании не поступили – злоумышленники распорядились ими по своему усмотрению. Сумма ущерба составила более 328 тысяч рублей. 

Оглашение приговора состоится 2 февраля в 10.00. Обвиняемым грозит до 6 и 5 лет лишения свободы соответственно.

 

 

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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 16:27 +3
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