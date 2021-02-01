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В Тульской области осудили разбойников, воров и убийц

В Тульской области осудили разбойников, воров и убийц

Мужчины жестоко избили 68-летнюю женщину. Медики больше двух недель пытались спасти ей жизнь.

В Новомосковске Тульской области суд вынес приговор трем мужчинам. В зависимости от роли и степени участия им вменялись кража, разбой и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
 
Как установили следствие и суд, в начале сентября позапрошлого года 24- и 25-летний уроженцы Брянской области и 37-летний житель Узловского района похитили металлические решетки с территории одного из частных домов в Новомосковске.
 
9 октября троица снова пришли к тому же дому. Проникнув внутрь, они избили 68-летнюю пенсионерку, забрали у нее золотое кольцо и деньги, а затем скрылись.
От полученных травм потерпевшая скончалась в больнице 28 октября 2019 года.
Днем 12 сентября 2019 года один из уроженцев Брянской области проник в дом жительницы Богородицкого района и похитил оттуда 8,5 тыс. рублей. В ночь на 19 октября 2019 года двое брянцев проникли в тот же дом и, избив хозяйку, забрали золотые серьги и мобильный телефон.
 
Дело рассматривали с участием коллегии присяжных заседателей, которая вынесла обвинительный вердикт, признав подсудимых не заслуживающими снисхождения.
 
«Суд учел позицию государственного обвинителя относительно вида и размера наказания и приговорил подсудимых к наказанию в виде лишения свободы на сроки от 13 до 19 лет и двух месяцев в исправительных колониях строгого и особого режимов соответственно. Приговор суда не вступил в законную силу», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:21 +2
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