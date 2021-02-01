Туляков приглашают на спектакль «Мужчины по вызову»

29 марта в Городском концертном зале покажут суперкомедию для взрослых «Мужчины по вызову». Начало в 19.00.

Если вам скучно и одиноко, обращайтесь в контору «Горячий Шоколад». Там вы сможете погрузиться в мир настоящих мужчин и весело провести досуг, воплощая все свои тайные желания.

Но никогда не знаешь, куда заведет тебя случай. Герои, попадая в невероятно смешные ситуации, дарят зрителям яркие эмоции, зажигательный стриптиз, смех до слез и невероятное удовольствие!



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