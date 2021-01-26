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Прокуратура обжалует приговор виновнику смертельного ДТП в Одоеве

Прокуратура обжалует приговор виновнику смертельного ДТП в Одоеве

При столкновении «Тойоты» и «Ниссана» погиб 10-летний ребенок.

22 января Одоевский районный суд вынес приговор 42-летнему местному жителю. Мужчина был признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Напомним, 23 февраля прошлого года подсудимый, находясь за рулем «Тойоты», превысил скорость и не справился с управлением. Легковушка выехала на встречную полосу и столкнулась с «Ниссаном». В результате аварии 34-летняя женщина – водитель «Ниссана» получила тяжелые травмы, а ее 10-летний пассажир умер по дороге в больницу.

Виновнику ДТП вынесли наказание в виде двух лет колонии-поселения. По нашей информации, прокуратура будет обжаловать данный приговор из-за его мягкости. В настоящий момент написано апелляционное представление на приговор суда первой инстанции.

Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 12:49 +2
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