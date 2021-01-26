новости
новости
Регистрация
В Тульском экзотариуме вылупились шлемоносные василиски
Фото предоставлено Тульским экзотариумом. Фото Татьяны Шаньшиной.

В Тульском экзотариуме вылупились шлемоносные василиски

В зоопарке очередное пополнение.

Девять недель назад шлемоносные василиски отложили семь яиц. 26 января три малыша покинули свою яйцевую оболочку, на подходе еще четверо.

Как сообщают в Тульском экзотариуме, дети будут содержаться отдельно от родителей, так как они очень уязвимы и могут быть приняты за корм взрослыми особями.

Юные василиски появляются полностью сформированными и готовыми к самостоятельной жизни. По мере взросления ящериц рассадят из «детского сада» в разные террариумы, чтобы избежать территориальных конфликтов.

Посмотреть на взрослых шлемоносных василисков можно в новом здании экзотариума в Центральном парке культуры и отдыха им. П. П. Белоусова.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:34 +13
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
шлемоносные василискиТульский экзотариум

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Прокуратура обжалует приговор виновнику смертельного ДТП в Одоеве
Прокуратура обжалует приговор виновнику смертельного ДТП в Одоеве
Коронавирусная статистика: в Тульской области еще 185 случаев заражения
Коронавирусная статистика: в Тульской области еще 185 случаев заражения
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.