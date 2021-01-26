В Тульском экзотариуме вылупились шлемоносные василиски

Фото предоставлено Тульским экзотариумом. Фото Татьяны Шаньшиной.

Девять недель назад шлемоносные василиски отложили семь яиц. 26 января три малыша покинули свою яйцевую оболочку, на подходе еще четверо.

Как сообщают в Тульском экзотариуме, дети будут содержаться отдельно от родителей, так как они очень уязвимы и могут быть приняты за корм взрослыми особями.

Юные василиски появляются полностью сформированными и готовыми к самостоятельной жизни. По мере взросления ящериц рассадят из «детского сада» в разные террариумы, чтобы избежать территориальных конфликтов.