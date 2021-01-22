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Виновник смертельного ДТП под Одоевом на два года отправится в колонию-поселение

Виновник смертельного ДТП под Одоевом на два года отправится в колонию-поселение

При столкновении «Ниссана» и «Тойоты», один из пассажиров скончался, второй – серьёзно пострадал.

Одоевский районный суд рассмотрел уголовное дело по обвинению местного жителя в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. 23 февраля прошлого года подсудимый, находясь за рулём «Тойоты», превысил скорость и не справился с управлением.

Легковушка выехала на встречную полосу и столкнулась с «Ниссаном». В результате аварии один из пассажиров второй машины серьёзно пострадал, а второй скончался по дороге в больницу.

Водитель полностью признал вину, раскаялся и принес извинения потерпевшим. Суд приговорил его к двум годам колонии-поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилями, сроком на три года.

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вчера, в 22:40 +2
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