Туляк хранил данные о 70 тайниках с наркотиками в аккаунте своей подруги, и она об этом не знала

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Мужчина отправится за решетку на 11 лет.

В Привокзальном округе Тулы суд вынес приговор гражданину Герасименко, который обвинялся по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере).

Как установили следствие и суд, Герасименко купил крупную партию наркотических веществ, расфасовал их и спрятал в тайники-закладки в пределах Тулы. Мужчина собирался продавать вещества и заработать на этом.

«Сведения, необходимые для отыскания тайников (их фотоизображения и геолокацию), гражданин хранил в целях конспирации в разделе «Избранное» аккаунта в приложении Telegram, принадлежащего проживающей с ним сожительницы, неосведомленной о его преступных намерениях», — сообщила Myslo пресс-секретарь Управления судебного департамента в Тульской области Ольга Дячук.

Мужчина не смог довести свой преступный умысел до конца потому, что сотрудники полиции обнаружили тайники (70 штук), а также нашли наркотики у него дома.

Герасименко признан виновным и ему назначено 11 лет колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.