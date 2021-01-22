В Новомосковске неподалеку от пешеходного перехода сбили мужчину

Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области.

Утром 21 января на ул. Парковой в Новомосковске произошло ДТП. 26-летний водитель отечественной легковушки сбил 45-летнего мужчину.

По предварительной информации, пострадавший пытался перейти дорогу вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости.

«В результате ДТП пешеход госпитализирован с различными травмами», — сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Уважаемые пешеходы, сотрудники Госавтоинспекции напоминают вам, что передвигаться можно только по тротуарам, пешеходным дорожкам, а при их отсутствии — по обочинам.

Если вы идете по краю проезжей части, то идти нужно навстречу движению транспортных средств. Переходить дорогу можно только по пешеходным переходам, а при их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров или обочин.

При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны.

Прежде, чем переходить дорогу, даже на регулируемом пешеходном переходе, убедитесь, что водители машин во всех рядах вас заметили, а главное — остановились!