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В Новомосковске неподалеку от пешеходного перехода сбили мужчину
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области.

В Новомосковске неподалеку от пешеходного перехода сбили мужчину

Пострадавший госпитализирован в местную больницу.

Утром 21 января на ул. Парковой в Новомосковске произошло ДТП. 26-летний водитель отечественной легковушки сбил 45-летнего мужчину.
 
По предварительной информации, пострадавший пытался перейти дорогу вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости.
 
«В результате ДТП пешеход госпитализирован с различными травмами», — сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
 
 
 

Уважаемые пешеходы, сотрудники Госавтоинспекции напоминают вам, что передвигаться можно только по тротуарам, пешеходным дорожкам, а при их отсутствии — по обочинам.

Если вы идете по краю проезжей части, то идти нужно навстречу движению транспортных средств. Переходить дорогу можно только по пешеходным переходам, а при их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров или обочин.
 
При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны.
 
Прежде, чем переходить дорогу, даже на регулируемом пешеходном переходе, убедитесь, что водители машин во всех рядах вас заметили, а главное — остановились!
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:13 +1
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