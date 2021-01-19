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Руководство Тульского дома ребенка хочет через суд узаконить желтый цвет фасада

Руководство Тульского дома ребенка хочет через суд узаконить желтый цвет фасада

Администрация дома ребенка обратилась в суд с иском об обязании внести изменения в паспорт внешнего вида здания.

Тульский областной специализированный дом ребенка № 1 обратился с иском к управлению градостроительства и архитектуры администрации Тулы и просит Арбитражный суд обязать управление внести изменения в паспорт внешнего вида фасада здания.

Заявление в суд было подано в конце 2020 года. Инициатором стала администрация учреждения. Начать очередное разбирательство решено было вместо того, чтобы выполнить предписание о демонтаже самовольно установленного на фасаде здания ярко-желтого сайдинга. Исполнить предписание необходимо было не позднее 31 декабря 2020 года.

О том, что Арбитражный суд будет рассматривать такой иск, стало известно после получения Михаилом Тенцером — краеведом, автором книг и альбомов о Тульской области, а также проекта «Тула ушедшего века» — ответа от начальника управления по административно-техническому надзору Тулы Василия Ростовцева.

- Это означает, что главврач учреждения госпожа Елистратова В. И. считает себя настолько компетентной в вопросах архитектуры, что оспаривает законное требование № 2918 от 24.10.2019 года привести фасад здания в первоначальный вид. История длится уже два года, и всякий раз находились предлоги для продления сроков демонтажа сайдинга, а теперь дом ребенка собирается и вовсе узаконить ужасающий фасад, который уже стал притчей во языцех среди туляков. Надеемся, что Арбитражный суд Тульской области примет справедливое решение и заставит «архитекторов в медицинских халатах» вернуть зданию исторический облик. Рассмотрение иска назначено на 20 января, — рассказал Михаил Тенцер.

Так выглядело здание до обшивки сайдингом:

Напомним, обшивка 100-летнего здания ядовито-желтым сайдингом стала поводом для скандала. Здание не является памятником культуры или объектом культурного наследия, поэтому требования по порядку ремонтных работ на памятниках к этому зданию не применяются. Нарушений законодательства об охране культурных объектов тут нет. Однако установка сайдинга стала нарушением требований Постановления № 4145 от 9.12.2013 «О колористических решениях фасадов зданий, строений, сооружений в Туле», подписанного главой администрации Евгением Авиловым, и Правил благоустройства территории муниципального образования город Тула, утвержденных решением Тульской городской Думы.

В начале 2019 года министерство здравоохранения Тульской области заявляло, что решение по изменению фасада является временным, на лето был назначен его демонтаж. Но работы так и не начались.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 07:26 +1
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