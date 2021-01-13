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В Узловой больше недели ищут 38-летнего мужчину

В Узловой больше недели ищут 38-летнего мужчину

О судьбе Вадима Балакина ничего не известно с 6 января.

Волонтёры просят жителей Тульской области оказать содействие в поисках 38-летнего жителя Узловой Вадима Балакина, который ушёл из дома 6 января и не вернулся.

Приметы: рост 170 см, плотного телосложения, глаза серые, волосы короткие, тёмно-русые. Особые приметы: сутулится при ходьбе. Был одет: серая вязаная шапка, синяя куртка, синие штаны, коричневые полуботинки.

Если вы видели пропавшего, звоните по телефонам: 8(902)900-26-15 или 112.

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