В Узловой больше недели ищут 38-летнего мужчину

О судьбе Вадима Балакина ничего не известно с 6 января.

Волонтёры просят жителей Тульской области оказать содействие в поисках 38-летнего жителя Узловой Вадима Балакина, который ушёл из дома 6 января и не вернулся.

Приметы: рост 170 см, плотного телосложения, глаза серые, волосы короткие, тёмно-русые. Особые приметы: сутулится при ходьбе. Был одет: серая вязаная шапка, синяя куртка, синие штаны, коричневые полуботинки.