В частном секторе Центрального округа Тулы из-за аварии отключили воду

Об этом сообщили в «Тулагорводоканале».

7 января 2021 с 14.45 до окончания работ ограничена подача холодной воды по следующим улицам: Станиславского, Шевченко, Лескова, Сулеймана Стальского, 1-я, 2-я Гостеевская, Водоохранная в связи с проведением аварийно-восстановительных работ по адресу: ул. Станиславского, 79.

По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

Напомним, сегодня, 7 января, коммунальная авария произошла также в Пролетарском округе.