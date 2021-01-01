1 января Тулу убирали более 50 единиц техники

Фото: пресс-служба городской администрации

Работы по расчистке дорог, тротуаров и общественных пространств ведутся в постоянном режиме.

В Туле, несмотря на праздничный день, продолжается уборка городских улиц. Так 1 января для наведения порядка задействовали более 50 единиц техники.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, остановочные площадки, тротуары и общественные пространства подметали, а также посыпали противогололедными реагентами. Планировался вывоз снега с магистральных и второстепенных улиц.