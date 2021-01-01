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1 января Тулу убирали более 50 единиц техники
Фото: пресс-служба городской администрации

1 января Тулу убирали более 50 единиц техники

Работы по расчистке дорог, тротуаров и общественных пространств ведутся в постоянном режиме.

В Туле, несмотря на праздничный день, продолжается уборка городских улиц. Так 1 января для наведения порядка задействовали более 50 единиц техники.
 
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, остановочные площадки, тротуары и общественные пространства подметали, а также посыпали противогололедными реагентами. Планировался вывоз снега с магистральных и второстепенных улиц.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 20:29 +3
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