В Заречье в двух ДТП столкнулись пять машин

Фото: Алекс К.

Как сообщает очевидец, на ул. Луначарского в Туле, между улицами Герцена и Комсомольской, произошло сразу две автоаварии.

В первом случае столкнулись две «Мазды» и Volkswagen Polo. Неподалёку от них в жёлтый Renault Logan c цветографической схемой такси въехал Nissan Juke. Все машины двигались в попутном направлении.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших – автомобили получили небольшие механические повреждения.