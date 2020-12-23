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В Заречье в двух ДТП столкнулись пять машин
Фото: Алекс К.

В Заречье в двух ДТП столкнулись пять машин

По предварительным данным, никто серьёзно не пострадал.

Как сообщает очевидец, на ул. Луначарского в Туле, между улицами Герцена и Комсомольской, произошло сразу две автоаварии.

В первом случае столкнулись две «Мазды» и Volkswagen Polo. Неподалёку от них в жёлтый Renault Logan c цветографической схемой такси въехал Nissan Juke. Все машины двигались в попутном направлении.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших – автомобили получили небольшие механические повреждения.

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23 декабря, в 20:38 +2
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Тулаулица Луначарского

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