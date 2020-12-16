Где в Туле не будет света 17 декабря

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:

ул. Советская, 25, 27, 33, 31,

ул. Ф. Энгельса, 6,

ул. Демонстрации, 14-20 (чётн.),

ул. Лейтейзена, 12, 12-б, 12-в, 16,

ул. Революции, 14, 19, 23, 25, 33-а,

ул. Н. Руднева, 58, 60-а,

ул. Оружейная, 25, 27, 27-а,

ул. Смидович, 14,

ул. 9 Мая, 5, 7, 9, 11, 13,

ул. Болдина, 110, 112, 112-а, 114, 114-а,

пр-т Ленина, 130-а, 130-б, 130-е, 130-ж,

Щёкинское шоссе, 8, 4,

ул. Токарева, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 78-б,

Промышленный пр-д, 22, 24, 26, 28, 30, 32,

ул. Ложевая, 1-26,

ул. Осташева, 70-96 (чётн.), 79-105 (нечётн.),

ул. Пробная, 41-77 (нечётн.), 48-98 (чётн.),

Мясново: ул. Санаторная, 7, 9,

11-й пр-д, 70-а, 64-76 (чётн.), 61-71 (нечётн.),

Одоевское шоссе, 31, 33, 37, 21,

п. Лихвинка: Новорабочий пр-д, 22, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 35, 42, 1-11,

пос. 2-й Лихвинский, 27-40,

п. Скуратово: ул. Киреевская, 9-29,

ул. Чекалина, 95, 93, 93-а, 93-б, 92, 22, 20,

п. Октябрьский, 11, 11-а, 15-21 (нечётн.), 12, 14, 16, 18,

ул. Скуратовская, 89-в.