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Где в Туле не будет света 17 декабря

Где в Туле не будет света 17 декабря

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Советская, 25, 27, 33, 31,
  • ул. Ф. Энгельса, 6,
  • ул. Демонстрации, 14-20 (чётн.),
  • ул. Лейтейзена, 12, 12-б, 12-в, 16,
  • ул. Революции, 14, 19, 23, 25, 33-а,
  • ул. Н. Руднева, 58, 60-а,
  • ул. Оружейная, 25, 27, 27-а,
  • ул. Смидович, 14,
  • ул. 9 Мая, 5, 7, 9, 11, 13,
  • ул. Болдина, 110, 112, 112-а, 114, 114-а,
  • пр-т Ленина, 130-а, 130-б, 130-е, 130-ж,
  • Щёкинское шоссе, 8, 4,
  • ул. Токарева, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 78-б,
  • Промышленный пр-д, 22, 24, 26, 28, 30, 32,
  • ул. Ложевая, 1-26,
  • ул. Осташева, 70-96 (чётн.), 79-105 (нечётн.),
  • ул. Пробная, 41-77 (нечётн.), 48-98 (чётн.),
  • Мясново: ул. Санаторная, 7, 9,
  • 11-й пр-д, 70-а, 64-76 (чётн.), 61-71 (нечётн.),
  • Одоевское шоссе, 31, 33, 37, 21,
  • п. Лихвинка: Новорабочий пр-д, 22, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 35, 42, 1-11,
  • пос. 2-й Лихвинский, 27-40,
  • п. Скуратово: ул. Киреевская, 9-29,
  • ул. Чекалина, 95, 93, 93-а, 93-б, 92, 22, 20,
  • п. Октябрьский, 11, 11-а, 15-21 (нечётн.), 12, 14, 16, 18,
  • ул. Скуратовская, 89-в.
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