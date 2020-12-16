В деревне Малахово заменили проржавевшую водонапорную башню

Фото: пресс-служба администрации Тулы

В марте текущего года из-за аварийной ситуации было прекращено водоснабжение д. Малахово и д. Курлутовка.

В д. Малахово прошли работы по запуску новой водонапорной башни. Прежняя была установлена в конце 70-х годов прошлого века и за 40 с лишним лет полностью пришла в негодность. Авария, оставившая без воды д. Малахово и часть д. Курлутовка, произошла в марте 2020 года.

Из-за проржавевшего ствола башни и многочимленных протеканий сварных швов произошёл разрыв основания, башня накренилась. Её пытались чинить, но безуспешно. На время проведения работ жители двух деревень пользовались привозной водой.

Весной в Малахово установили частотно-регулируемый преобразователь с системой электронного управления насосом в обход аварийной водонапорной башни. Электронный датчик замеряет давление в системе и регулирует производительность насоса в зависимости от объемов потребления воды.

Затем подрядчик установил колодцы, запорную арматуру, отводы и задвижки. Всё это позволяет системе водоснабжения работать в режиме экономии – когда все краны закрыты, лишняя энергия не тратится.

Недавно в Малахово установили новую водонапорную башню – сооружение марки ВБР-50-18 имеет рабочий объем резервуара 50 кубометров и общую высоту 25 метров. Все работы были завершены в срок и в полном объеме.