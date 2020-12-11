На одной из тульских строек погиб бригадир

Вчера, 10 декабря, на стройке в микрорайоне Юго-Восточный произошел несчастный случай.

54-летний мужчина, бригадир строительной площадки, упал с восьмого этажа новостройки на улице Новомосковской. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.