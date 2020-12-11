На одной из тульских строек погиб бригадир
Мужчина упал с восьмого этажа строящегося дома.
Вчера, 10 декабря, на стройке в микрорайоне Юго-Восточный произошел несчастный случай.
54-летний мужчина, бригадир строительной площадки, упал с восьмого этажа новостройки на улице Новомосковской. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
Напомним, 21 ноября в селе Осиновая Гора на улице Аркадия Шипунова при производстве строительных работ многоквартирного жилого дома плотник одного из ИП упал в котлован глубиной около двух метров. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Другие статьи по темам