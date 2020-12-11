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На одной из тульских строек погиб бригадир

На одной из тульских строек погиб бригадир

Мужчина упал с восьмого этажа строящегося дома.

Вчера, 10 декабря, на стройке в микрорайоне Юго-Восточный произошел несчастный случай.
 
54-летний мужчина, бригадир строительной площадки, упал с восьмого этажа новостройки на улице Новомосковской. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
 
Напомним, 21 ноября в селе Осиновая Гора на улице Аркадия Шипунова при производстве строительных работ многоквартирного жилого дома плотник одного из ИП упал в котлован глубиной около двух метров. По данному факту было возбуждено уголовное дело. 
 
 
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 11:36 +5
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