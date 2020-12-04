Фото: vk.com/tulazest
На ул. 9 Мая в Туле легковушка врезалась в столб
По предварительным данным, никто серьёзно не пострадал.
Как сообщают очевидцы, на ул. 9 Мая, напротив «Трёх штыков», легковой автомобиль въехал в столб. По предварительной информации, водитель не справился с управлением.
Молодой человек находится возле машины и ожидает прибытия инспекторов ДПС, информации о пострадавших пока не поступало. Все обстоятельства происшествия предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
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