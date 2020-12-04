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На ул. 9 Мая в Туле легковушка врезалась в столб
Фото: vk.com/tulazest

На ул. 9 Мая в Туле легковушка врезалась в столб

По предварительным данным, никто серьёзно не пострадал.

Как сообщают очевидцы, на ул. 9 Мая, напротив «Трёх штыков», легковой автомобиль въехал в столб. По предварительной информации, водитель не справился с управлением.

Молодой человек находится возле машины и ожидает прибытия инспекторов ДПС, информации о пострадавших пока не поступало. Все обстоятельства происшествия предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

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