На ул. 9 Мая в Туле легковушка врезалась в столб

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По предварительным данным, никто серьёзно не пострадал.

Как сообщают очевидцы, на ул. 9 Мая, напротив «Трёх штыков», легковой автомобиль въехал в столб. По предварительной информации, водитель не справился с управлением.

Молодой человек находится возле машины и ожидает прибытия инспекторов ДПС, информации о пострадавших пока не поступало. Все обстоятельства происшествия предстоит установить сотрудникам ГИБДД.