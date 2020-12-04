Губернатор вручил государственные и региональные награды тулякам, помогающим в борьбе с коронавирусом

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Сегодня, 4 декабря, в Колонном зале тульского Дворянского собрания состоялось торжественное мероприятие, на котором чествовали внесших большой вклад в противодействие распространению коронавирусной инфекции.

Государственные и региональные награды тулякам вручал губернатор Алексей Дюмин.

– Сегодня Тульская область, как и вся страна, как и весь мир, продолжает противостоять угрозе коронавируса. Борьба с ним потребовала от нас колоссальных усилий, серьезной напряженной работы по самым разным направлениям. Вместе мы уже прошли долгий и нелегкий путь, делая всё возможное для спасения жизни наших граждан, — подчеркнул глава региона.

Алексей Дюмин поблагодарил всех, кто, несмотря ни на что, вносит свой вклад в борьбу с пандемией.

Медикам региона впервые вручили орден Пирогова и медаль Луки Крымского. Это государственные награды за самоотверженность при оказании медицинской помощи в условиях эпидемий, учрежденные Указом Президента.

Ордена Пирогова удостоены главный врач Тульского областного центра медицинской профилактики и реабилитации имени Стечкина Владимир Кулагин, главный врач областной клинической больницы Анна Савищева, главный врач областного клинического кожно-венерологического диспансера Наталья Руднева.

Медалью Луки Крымского награжден фельдшер скорой медицинской помощи Территориального центра медицины катастроф Владимир Ратьков.

Губернатор подчеркнул, что наши врачи в сложных условиях вырабатывают новые алгоритмы лечения пациентов. Строители оперативно создают необходимую инфраструктуру для работы медиков. Социальные партнеры, представители бизнеса вносят свой вклад в закупку и производство средств индивидуальной защиты, в ремонт и оснащение оборудованием больниц и поликлиник.

– Мы сумели объединиться и выстроить системную работу, стать единым целым перед лицом общей угрозы. И сегодня мы вместе продолжаем бороться, — сказал губернатор.

Существенную помощь в борьбе с ковидом оказывают социальные партнеры, среди которых президент «Щекиноазота» Борис Сокол, генеральный директор «Туламашзавода» Евгений Дронов, сенаторы Дмитрий Савельев и Игорь Панченко и другие.

Борис Сокол удостоен медали Тульской области «За самоотверженность и единство».

Президент «Щекиноазота» Борис Сокол неоднократно подчеркивал: «Бизнес успешен только тогда, когда приносит пользу обществу». Это определяет весь смысл работы предприятия и его социальной политики. И в современных условиях это особенно актуально.

Реализуя все запланированные производственные задачи, «Щекиноазот» сохранил программы помощи региону и его жителям. А в сфере здравоохранения социальные программы получили развитие.

При финансовой поддержке ОАО «Щекиноазот» организована поставка, монтаж модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов в д. Б. Тросна и в с. Мясоедово Щекинского района, стоимость каждого ФАПа составила 2,3 млн руб.

Также руководством предприятия поддержана инициатива губернатора Тульской области по перепрофилированию инфекционного отделения филиала №3 ГУЗ «Щекинская районная больница», расположенного в р. п. Первомайский, в отделение для дифференциальной диагностики пневмоний. Сумма финансирования составила 1 млн рублей.

Оказана финансовая поддержка в целях приобретения рециркуляторов для обеззараживания воздуха для детской художественной студии Дома культуры «Ясная Поляна», для Суворовского училища. По запросам о благотворительной помощи от организаций, учреждений приобретались защитные маски, антисептики и др.

В июне 2020 года глава региона подписал Закон «О внесении изменений в Закон Тульской области «О наградах Тульской области». Это дополнило перечень наград региона медалью «За самоотверженность и единство».

Этой медалью награждают за самоотверженный труд, активную гражданскую позицию, достижения при исполнении долга и профессионализм, личный вклад и оказание помощи в условиях, сопряженных с риском для жизни и здоровья; при предупреждении, выявлении и ликвидации заболеваний, представляющих опасность для окружающих на территории Тульской области.

Наш край, как и вся страна (органы власти, учреждения, предприятия, жители), в ежедневном режиме ведет борьбу с заболеваниями, представляющими опасность для окружающих.

Врачи, медсестры, работники социальных служб, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, волонтеры, а также неравнодушные граждане заботятся о заболевших жителях, одиноких людях, многодетных семьях. Каждый день, находясь в зоне риска, они выполняют свой профессиональный, гражданский долг. Неоценимую помощь жителям региона в противодействии коронавирусу оказывают организации, общественные объединения, компании.