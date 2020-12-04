новости
новости
Регистрация
Губернатор вручил государственные и региональные награды тулякам, помогающим в борьбе с коронавирусом
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Губернатор вручил государственные и региональные награды тулякам, помогающим в борьбе с коронавирусом

Это медицинские работники, студенты, волонтеры и меценаты.

Сегодня, 4 декабря, в Колонном зале тульского Дворянского собрания состоялось торжественное мероприятие, на котором чествовали внесших большой вклад в противодействие распространению коронавирусной инфекции.

Государственные и региональные награды тулякам вручал губернатор Алексей Дюмин.

– Сегодня Тульская область, как и вся страна, как и весь мир, продолжает противостоять угрозе коронавируса. Борьба с ним потребовала от нас колоссальных усилий, серьезной напряженной работы по самым разным направлениям. Вместе мы уже прошли долгий и нелегкий путь, делая всё возможное для спасения жизни наших граждан, — подчеркнул глава региона.

Алексей Дюмин поблагодарил всех, кто, несмотря ни на что, вносит свой вклад в борьбу с пандемией.

Медикам региона впервые вручили орден Пирогова и медаль Луки Крымского. Это государственные награды за самоотверженность при оказании медицинской помощи в условиях эпидемий, учрежденные Указом Президента.

Ордена Пирогова удостоены главный врач Тульского областного центра медицинской профилактики и реабилитации имени Стечкина Владимир Кулагин, главный врач областной клинической больницы Анна Савищева, главный врач областного клинического кожно-венерологического диспансера Наталья Руднева.

Медалью Луки Крымского награжден фельдшер скорой медицинской помощи Территориального центра медицины катастроф Владимир Ратьков.

Губернатор подчеркнул, что наши врачи в сложных условиях вырабатывают новые алгоритмы лечения пациентов. Строители оперативно создают необходимую инфраструктуру для работы медиков. Социальные партнеры, представители бизнеса вносят свой вклад в закупку и производство средств индивидуальной защиты, в ремонт и оснащение оборудованием больниц и поликлиник.

– Мы сумели объединиться и выстроить системную работу, стать единым целым перед лицом общей угрозы. И сегодня мы вместе продолжаем бороться, — сказал губернатор.

Существенную помощь в борьбе с ковидом оказывают социальные партнеры, среди которых президент «Щекиноазота» Борис Сокол, генеральный директор «Туламашзавода» Евгений Дронов, сенаторы Дмитрий Савельев и Игорь Панченко и другие.

Борис Сокол удостоен медали Тульской области «За самоотверженность и единство».

Президент «Щекиноазота» Борис Сокол неоднократно подчеркивал: «Бизнес успешен только тогда, когда приносит пользу обществу». Это определяет весь смысл работы предприятия и его социальной политики. И в современных условиях это особенно актуально.

Реализуя все запланированные производственные задачи, «Щекиноазот» сохранил программы помощи региону и его жителям. А в сфере здравоохранения социальные программы получили развитие.

При финансовой поддержке ОАО «Щекиноазот» организована поставка, монтаж модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов в д. Б. Тросна и в с. Мясоедово Щекинского района, стоимость каждого ФАПа составила 2,3 млн руб.

Также руководством предприятия поддержана инициатива губернатора Тульской области по перепрофилированию инфекционного отделения филиала №3 ГУЗ «Щекинская районная больница», расположенного в р. п. Первомайский, в отделение для дифференциальной диагностики пневмоний. Сумма финансирования составила 1 млн рублей.

Оказана финансовая поддержка в целях приобретения рециркуляторов для обеззараживания воздуха для детской художественной студии Дома культуры «Ясная Поляна», для Суворовского училища. По запросам о благотворительной помощи от организаций, учреждений приобретались защитные маски, антисептики и др.

 

В июне 2020 года глава региона подписал Закон «О внесении изменений в Закон Тульской области «О наградах Тульской области». Это дополнило перечень наград региона медалью «За самоотверженность и единство».

Этой медалью награждают за самоотверженный труд, активную гражданскую позицию, достижения при исполнении долга и профессионализм, личный вклад и оказание помощи в условиях, сопряженных с риском для жизни и здоровья; при предупреждении, выявлении и ликвидации заболеваний, представляющих опасность для окружающих на территории Тульской области.

Наш край, как и вся страна (органы власти, учреждения, предприятия, жители), в ежедневном режиме ведет борьбу с заболеваниями, представляющими опасность для окружающих.

Врачи, медсестры, работники социальных служб, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, волонтеры, а также неравнодушные граждане заботятся о заболевших жителях, одиноких людях, многодетных семьях. Каждый день, находясь в зоне риска, они выполняют свой профессиональный, гражданский долг. Неоценимую помощь жителям региона в противодействии коронавирусу оказывают организации, общественные объединения, компании.

Галерея
Алексей Дюмин вручил награды за борьбу с COVID-19, Фото: 1
Алексей Дюмин вручил награды за борьбу с COVID-19, Фото: 2
Алексей Дюмин вручил награды за борьбу с COVID-19, Фото: 3
Алексей Дюмин вручил награды за борьбу с COVID-19, Фото: 4
Алексей Дюмин вручил награды за борьбу с COVID-19, Фото: 5
Алексей Дюмин вручил награды за борьбу с COVID-19, Фото: 6
Алексей Дюмин вручил награды за борьбу с COVID-19, Фото: 7
Алексей Дюмин вручил награды за борьбу с COVID-19, Фото: 8
Алексей Дюмин вручил награды за борьбу с COVID-19, Фото: 9
Алексей Дюмин вручил награды за борьбу с COVID-19, Фото: 10
показать все фотографии
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 20:12 +2
Другие статьи по темам
Люди
Алексей ДюминБорис Сокол
Место
ТулаЩекино
Прочее
Щекиноазотмедальборьба с коронавирусом

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляк Илья Шакиров стал бронзовым призером Чемпионата России по боксу
Туляк Илья Шакиров стал бронзовым призером Чемпионата России по боксу
На ул. 9 Мая в Туле легковушка врезалась в столб
На ул. 9 Мая в Туле легковушка врезалась в столб
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.