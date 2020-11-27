новости
новости
Регистрация
Полицейские задержали туляков, которые обворовывали гаражи

Полицейские задержали туляков, которые обворовывали гаражи

Трое 18-летних граждан теперь предстанут перед судом.

В Туле полицейские установили подозреваемых в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону. 
 
По предварительным данным, в течение лета 18-летний безработный ранее судимый гражданин вместе с двумя подельниками-ровесниками обворовывал гаражи. Воришки уносили с собой инструменты, аккумуляторы и изделия из металла. 
 
Задержаны были гражданин и его «команда» благодаря оперативной работе сотрудников полиции. 
 
В полиции в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье «Кража». 

 
 
 
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 13:37 +4
Другие статьи по темам
Прочее
Тулакражапроисшествиякриминалполиция

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Госдума отказалась делать 31 декабря выходным
Госдума отказалась делать 31 декабря выходным
Главу администрации Чернского района лишили прав за вождение в нетрезвом виде
Главу администрации Чернского района лишили прав за вождение в нетрезвом виде
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.