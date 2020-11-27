Полицейские задержали туляков, которые обворовывали гаражи

Трое 18-летних граждан теперь предстанут перед судом.

В Туле полицейские установили подозреваемых в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, в течение лета 18-летний безработный ранее судимый гражданин вместе с двумя подельниками-ровесниками обворовывал гаражи. Воришки уносили с собой инструменты, аккумуляторы и изделия из металла.

Задержаны были гражданин и его «команда» благодаря оперативной работе сотрудников полиции.

В полиции в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье «Кража».



