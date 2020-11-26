В Туле в аварию попала машина ДПС

фото: Иван Ветров

Сегодня, 26 ноября, в Туле на пересечении улиц Демонстрации и Халтурина произошло ДТП.



Фотографией аварии с Myslo поделился очевидец происшествия. По предварительным данным, между собой столкнулись две легковушки - одна из машин принадлежит структурному подразделению Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.



По предварительным данным, автомобиль ДПС двигался с включенными спецсигналами. В результате аварии никто не пострадал.



По факту ДТП проводится проверка, выясняются детали случившегося.