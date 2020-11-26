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В Туле в аварию попала машина ДПС
фото: Иван Ветров

В Туле в аварию попала машина ДПС

Обстоятельства аварии уточняются.

Сегодня, 26 ноября, в Туле на пересечении улиц Демонстрации и Халтурина произошло ДТП.

Фотографией аварии с Myslo поделился очевидец происшествия. По предварительным данным, между собой столкнулись две легковушки - одна из машин принадлежит структурному подразделению Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.

По предварительным данным, автомобиль ДПС двигался с включенными спецсигналами. В результате аварии никто не пострадал.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются детали случившегося. 

 

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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 14:09 +3
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