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Принят законопроект, по которому информация о госзакупках по Гособоронзаказу станет полностью закрытой

Принят законопроект, по которому информация о госзакупках по Гособоронзаказу станет полностью закрытой

25 ноября на заседании в Госдуме в третьем чтении был принят законопроект № 842570−7 «О внесении изменения в статью 6 ФЗ «О государственном оборонном заказе».

Авторами инициативы выступили Председатель Комиссии ГД по правовому обеспечению развития организаций ОПК РФ Владимир Гутенев и член Комитета по обороне, член Комиссии по правовому обеспечению развития организаций ОПК РФ Алексей Хохлов.

Это законодательное предложение было внесено депутатами в Государственную Думу еще в ноябре 2019 г. В течение года тщательно прорабатывались все детали данного законопроекта, проходили согласовательные мероприятия с Правительством РФ.

В настоящий момент по действующему законодательству исключена процедура закупок только в части вооружения, военной и специальной техники из план-графика закупок (структурированный перечень закупаемых заказчиком работ, товаров и услуг).

То есть информация об оставшейся существенной части гособоронзаказа оставалась открытой. Таким образом, сохранялись риски, например, раскрытия штатной численности и категорий военнослужащих, районов дислокации военных городков и спецобъектов. Принятый законопроект о госзакупках в рамках 44 ФЗ расширил действие на весь состав и перечень гособоронзаказа, данная информация становится полностью закрытой и исключенной из план-графика закупок.

Такой подход максимально снизит риск раскрытия информации о государственном оборонном заказе и позволит повысить эффективность закупок в условиях действующих санкций со стороны иностранных государств.

Принятый законопроект «О внесении изменения в статью 6 Федерального закона «О государственном оборонном заказе» вступит в силу с января 2021 г.

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