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Гололед: в Алексинском районе улетела в кювет цистерна и перевернулась легковушка
Фото Максима Шипилова.

Гололед: в Алексинском районе улетела в кювет цистерна и перевернулась легковушка

По предварительным данным, пострадал один человек.

Утром 19 ноября в Алексинском районе из-за гололеда произошло два ДТП. Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, рядом с поселком при станции Суходол перевернулся отечественный ВАЗ, в результате чего пострадал один человек.
 
Галерея
Гололед: в Алексинском районе улетела в кювет цистерна и перевернулась легковушка, Фото: 1
Гололед: в Алексинском районе улетела в кювет цистерна и перевернулась легковушка, Фото: 2
Гололед: в Алексинском районе улетела в кювет цистерна и перевернулась легковушка, Фото: 3
Гололед: в Алексинском районе улетела в кювет цистерна и перевернулась легковушка, Фото: 4
Гололед: в Алексинском районе улетела в кювет цистерна и перевернулась легковушка, Фото: 5
Гололед: в Алексинском районе улетела в кювет цистерна и перевернулась легковушка, Фото: 6
 
Примерно в двух километрах от этого места съехала в кювет цистерна на базе автомобиля КамАЗ. В этой автоаварии, по предварительной информации, обошлось без пострадавших.
 
Напомним, по данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром 19 ноября на территории Тульской области снег, местами гололед и ледяной дождь, налипание мокрого снега на провода и деревья, а также усиление ветра до 12-17 м/с.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 08:56 +5
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Тульская областьАлексинАлексинский район

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