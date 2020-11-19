Гололед: в Алексинском районе улетела в кювет цистерна и перевернулась легковушка

Фото Максима Шипилова.

Утром 19 ноября в Алексинском районе из-за гололеда произошло два ДТП. Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, рядом с поселком при станции Суходол перевернулся отечественный ВАЗ, в результате чего пострадал один человек.

Примерно в двух километрах от этого места съехала в кювет цистерна на базе автомобиля КамАЗ. В этой автоаварии, по предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Напомним, по данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром 19 ноября на территории Тульской области снег, местами гололед и ледяной дождь, налипание мокрого снега на провода и деревья, а также усиление ветра до 12-17 м/с.