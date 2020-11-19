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В Туле на ул. Комсомольской за 100 млн рублей продаётся хлебозавод
Фото: Яндекс.Карты

В Туле на ул. Комсомольской за 100 млн рублей продаётся хлебозавод

Это одна из производственных площадок ЗАО «Тульский хлебокомбинат».

В Зареченском районе Тулы выставлен на продажу хлебозавод. За 100 млн рублей можно приобрести участок площадью в 71 сотку со всеми постройками и коммуникациями.

Покупатель может использовать эту территорию для строительства гостиничного или торгового комплекса, а также автосалона. «Тульский хлебокомбинат» сейчас находится в стадии ликвидации.

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сегодня, в 19:10 −5
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