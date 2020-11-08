новости
новости
Регистрация
В ДТП на Одоевском шоссе пострадала пассажирка такси
фото: очевидца

В ДТП на Одоевском шоссе пострадала пассажирка такси

Виновник аварии, по словам очевидца, был в состоянии алкогольного опьянения.

Вчера, 7 ноября, в районе дома №1 по Одоевскому шоссе произошло ДТП.

По словам очевидца аварии, около 22.30 водитель  «Лады Калина» въехал в такси марки «Лада Ларгус».

В результате аварии пострадала пассажирка такси.

По предварительной информации, виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

Причину аварии предстоит выяснить сотрудникам УГИБДД.

 

Галерея
ДТП на Одоевском шоссе, Фото: 1
ДТП на Одоевском шоссе, Фото: 2
ДТП на Одоевском шоссе, Фото: 3
ДТП на Одоевском шоссе, Фото: 4
показать все фотографии
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 16:16 +3
Другие статьи по темам
Прочее
ДТПТулаАварияОдоевское шоссе

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Тулица» проиграла «Енисею»
«Тулица» проиграла «Енисею»
В одном из домов на проспекте Ленина в Туле загорелись книги
В одном из домов на проспекте Ленина в Туле загорелись книги
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.