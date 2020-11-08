фото: очевидца
В ДТП на Одоевском шоссе пострадала пассажирка такси
Виновник аварии, по словам очевидца, был в состоянии алкогольного опьянения.
Вчера, 7 ноября, в районе дома №1 по Одоевскому шоссе произошло ДТП.
По словам очевидца аварии, около 22.30 водитель «Лады Калина» въехал в такси марки «Лада Ларгус».
В результате аварии пострадала пассажирка такси.
По предварительной информации, виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.
Причину аварии предстоит выяснить сотрудникам УГИБДД.
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