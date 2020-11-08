В ДТП на Одоевском шоссе пострадала пассажирка такси

фото: очевидца

Виновник аварии, по словам очевидца, был в состоянии алкогольного опьянения.

По предварительной информации, виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

По словам очевидца аварии, около 22.30 водитель «Лады Калина» въехал в такси марки «Лада Ларгус».

Вчера, 7 ноября, в районе дома №1 по Одоевскому шоссе произошло ДТП.