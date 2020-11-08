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«Тулица» проиграла «Енисею»
фото: соцсети ВК «Тулица»

«Тулица» проиграла «Енисею»

Со счетом 2:3.

Вчера, 7 ноября, в Туле состоялся очередной матч волейбольного чемпионата России.

«Тулица» принимал красноярский «Енисей» и в пяти партиях уступила со счетом 2:3.

Главный тренер «Тулицы» Александр Перепелкин отметил, что просто рад тому факту, что волейболистки смогли «пережить» коронавирусный карантин:

- Я не знаю, как они играли после температуры под 40 и пневмонии. Наша команда была не готова к сегодняшнему матчу. Профессиональный спортсмен может 2 недели отдыхать, например в отпуске, и при этом заниматься в тренажёрном зале. Это одно дело. А когда девчонки сидят две с половиной недели дома и серьезно болеют - это совсем другое. Но мы бойцы и в принципе показали неплохой волейбол. Я рад за свою команду и рад, что после такого матча, после продолжительной болезни, все живы...

 

 

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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 17:17 +1
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