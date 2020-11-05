В Туле задержали таксиста-нелегала без прав

Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области

Во время профилактического рейда «Такси» сотрудники ОГИБДД УМВД России по Туле остановили автомобиль Daewoo Nexia. За рулём оказался таксист-нелегал – у него не было водительского удостоверения, а на машине были незаконно установлены «шашечки» такси.

Кроме того, в ходе осмотра легковушки были выявлены неисправности, при наличии которых эксплуатация транспортного средства запрещена. Машину отвезли на штрафстоянку.

Сотрудники Госавтоинспекции Тульской области настоятельно рекомендуют гражданам пользоваться услугами легальных перевозчиков! Не секрет, что частным извозом активно занимаются недобросовестные таксисты, которые не несут никакой ответственности за качество оказываемых услуг, жизнь и здоровье своих пассажиров и порой игнорируют требования ПДД. Берегите себя и своих близких!