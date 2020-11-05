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На ул. Рязанской в Туле фура на полном ходу снесла кроссовер
Кадр из видео

На ул. Рязанской в Туле фура на полном ходу снесла кроссовер

Информации о пострадавших пока не поступало.

В Туле, на улице Рязанской, произошло серьёзное ДТП с участием грузовой фуры и кроссовера Mitsubishi. Видео с места событий пользователь Паша Тульский разместил в блоге «Народный журналист».

Судя по всему, при столкновении грузовик развернул кроссовер и протащил его несколько десятков метров по дороге, на довольно высокой скорости. Если верить данным регистратора, авария произошла около 18.00 в четверг, 5 ноября. Информации о пострадавших не поступало.

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вчера, в 21:25 +3
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