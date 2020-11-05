Тульские медики получат дополнительные выплаты за работу с COVID-19

В Тульской области ввели стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку для медиков, работающих с пациентами с COVID-19. Выплаты получат:

работники эпидбригад скорой помощи,

медперсонал, оказывающий помощь в стационарных условиях или обеспечивающий условия для ее оказания,

медики, оказывающие первичную медико-санитарную помощь или участвующие в ее оказании,

сотрудники лабораторий проводящие диагностику COVID-19,

врачи, оказывающие помощь со дня начала работы с первым пациентом, у которого подтвердили коронавирус,

медики, оказывающие первичную медпомощь со дня начала работы с первым пациентом из группы риска заражения COVID-19.

Размер выплат для врачей эпидбригад составит 80% среднемесячного дохода за 9 месяцев 2019 года, для среднего медперсонала – 40%, иному персоналу – 20%. Заведующим структурным подразделениям и врачам, оказывающим медпомощь в стационарных условиях, выплатят 100% среднемесячного дохода, среднему медперсоналу – 50%, младшему – 30%.

Заведующие структурными подразделениями и врачи, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, получат по 80%, средний медперсонал – по 40%.

Врачи, которые консультируют и обследуют пациентов с коронавирусом, получат по 350 рублей за консультацию, медсёстры – по 250 рублей за консультацию. Биологи, врачи, а также заведующие лабораториями, получат по 80% от среднемесячной зарплаты, средний медперсонал – по 40%, младший медперсонал и иные сотрудники – по 20%. Полный текст документа можно найти здесь.