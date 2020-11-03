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Двое туляков расплачивались в магазинах Калуги фальшивыми купюрами

Двое туляков расплачивались в магазинах Калуги фальшивыми купюрами

Парням грозит лишение свободы до 8 лет.

Двое туляков попались на сбыте поддельных пятитысячных купюр. По версии правоохранительных органов, 20-летний и 22-летний парни приобрели у неизвестных партию фальшивых банковских билетов. Приехав в Калугу, молодые люди накупили товаров в нескольких магазинах. При этом аферисты получали сдачу настоящими деньгами.

– В дежурную часть полиции поступил ряд сообщений об обнаружении в нескольких торговых точках областного центра денежных купюр номиналом 5000 рублей, вызывающих сомнения в подлинности. Данные купюры были изъяты и направлены на исследование, которое подтвердило, что они имеют признаки подделки, — сообщает пресс-служба УМВД России по г. Калуге.

Подозреваемых полиция задержала в Тульской области. В ходе обыска по месту жительства у них обнаружили еще пять фальшивых купюр.

Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 186 УК РФ «Хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка РФ».

Подозреваемых посадили под домашний арест.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:42 +3
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