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Выезд из Тулы перекрыт из-за массового ДТП
Фото из архива Myslo.

Выезд из Тулы перекрыт из-за массового ДТП

Автоавария произошла в районе деревни Прудное.

Как сообщили очевидцы, вечером 2 ноября в районе д. Прудное, на выезде из Тулы в сторону Калуги, произошла массовая автоавария. По предварительной информации, там столкнулись пять автомобилей.

На момент публикации имеются данные о пяти автомобилях и одном погибшем. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП уточняются.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 18:17 +2
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