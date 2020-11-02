Выезд из Тулы перекрыт из-за массового ДТП

Фото из архива Myslo.

Как сообщили очевидцы, вечером 2 ноября в районе д. Прудное, на выезде из Тулы в сторону Калуги, произошла массовая автоавария. По предварительной информации, там столкнулись пять автомобилей.

На момент публикации имеются данные о пяти автомобилях и одном погибшем. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП уточняются.