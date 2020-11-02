В Туле санаторий «Слободка» перепрофилируют под ковидный госпиталь

Пациенты там будут долечиваться от коронавируса.

На заседании оперштаба стало известно, что санаторий «Слободка» расположенный в Туле, перепрофилируют под ковидный госпиталь. Это примерно 170 коек. Туда будут отправлять на неделю на долечивание пациентов, чтобы разгрузить койки в профильных медучреждениях.

В данный момент уже есть договоренность с Министерством обороны РФ. С завтрашнего дня приступят к оформлению документов.