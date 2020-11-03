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В Веневском районе сошли с рельсов 4 вагона грузового поезда
Фото: ГУ МЧС России по ТО.

В Веневском районе сошли с рельсов 4 вагона грузового поезда

Груз не рассыпался, пострадавших нет.

В ночь на 3 ноября на перегоне станции Венев – Мордвес в Веневском районе Тульской области сошли с рельсов четыре товарных вагона грузового поезда. По данным регионального МЧС, сообщение о происшествии поступило на пульт диспетчера «Единой службы спасения 112» в 01.00. На место незамедлительно выслали аварийно-спасательные формирования.
 
«Россыпи груза не последовало. В результате происшествия погибших, пострадавших нет. Задержки движения других поездов нет», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.
 
На момент публикации последствия случившегося устранены, движение восстановлено в полном объеме.
 
Напомним, 12 июля на двухпутном перегоне Лазарево — Щекино в Тульской области сошел с рельсов грузовой поезд, в вагонах которого находился окатыш (сухой груз). Всего с рельсов сошли 22 вагона.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 08:39 +5
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