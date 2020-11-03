В Веневском районе сошли с рельсов 4 вагона грузового поезда

Фото: ГУ МЧС России по ТО.

В ночь на 3 ноября на перегоне станции Венев – Мордвес в Веневском районе Тульской области сошли с рельсов четыре товарных вагона грузового поезда. По данным регионального МЧС, сообщение о происшествии поступило на пульт диспетчера «Единой службы спасения 112» в 01.00. На место незамедлительно выслали аварийно-спасательные формирования.

«Россыпи груза не последовало. В результате происшествия погибших, пострадавших нет. Задержки движения других поездов нет», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

На момент публикации последствия случившегося устранены, движение восстановлено в полном объеме.