новости
новости
Регистрация
В Новомосковске при пожаре в квартире пострадала женщина

В Новомосковске при пожаре в квартире пострадала женщина

7 человек были эвакуированы из многоквартирного дома.

Пожар в доме на ул. Донской в Новомосковске произошел вечером 31 октября. Сообщение о возгорании в квартире поступило на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» в  19:38.

На место происшествия были направлены два пожарных расчета и подъемник. Открытое горение ликвидировано в 19:50. В результате происшествия в комнате обгорело кресло, а квартира закоптилась по всей площади.

При пожаре пострадала женщина, она была госпитализирована с ожогами. Причина пожара устанавливается.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 12:40 0
Другие статьи по темам
Событие
пожарпожар в квартире
Место
НовомосковскТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле на Калужском шоссе в ДТП пострадала женщина: ГИБДД ищет очевидцев
В Туле на Калужском шоссе в ДТП пострадала женщина: ГИБДД ищет очевидцев
В Тульской области на 2021 год установлены предельные размеры доходов при патентной системе налогообложения
В Тульской области на 2021 год установлены предельные размеры доходов при патентной системе налогообложения
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.