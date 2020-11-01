В Новомосковске при пожаре в квартире пострадала женщина

7 человек были эвакуированы из многоквартирного дома.

Пожар в доме на ул. Донской в Новомосковске произошел вечером 31 октября. Сообщение о возгорании в квартире поступило на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» в 19:38.

На место происшествия были направлены два пожарных расчета и подъемник. Открытое горение ликвидировано в 19:50. В результате происшествия в комнате обгорело кресло, а квартира закоптилась по всей площади.

При пожаре пострадала женщина, она была госпитализирована с ожогами. Причина пожара устанавливается.