В Тульской области на 2021 год установлены предельные размеры доходов при патентной системе налогообложения
Для некоторых видов деятельности увеличен максимальный размер потенциально возможного к получению предпринимателем годового дохода.
Губернатор Алексей Дюмин подписал Закон Тульской области «Об установлении размеров потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения».
Для применения патентной системы налогообложения закон установил на 2021 год размеры годового дохода по 64 видам предпринимательской деятельности. При этом применить его можно будет также в 2022 и 2023 годах.
Размеры годового дохода сохранены на уровне 2020 года, а список видов предпринимательской деятельности дополнен «животноводством, услугами в области животноводства».
Законом для некоторых видов деятельности увеличен максимальный размер потенциально возможного к получению предпринимателем годового дохода:
- сдача в аренду (наем) нежилых помещений и земельных участков, принадлежащих предпринимателю на праве собственности, (на 1 кв. м площади) - не может превышать 5 млн рублей;
- розничная торговля через объекты нестационарной торговой сети, объекты стационарной торговой сети с площадью зала не более 50 кв. м либо не имеющие торговых залов, услуги общественного питания через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 50 кв. м, при осуществлении указанных видов деятельности через несколько объектов, - размер годового дохода устанавливается кратным количеству объектов и не может превышать 10 млн рублей.