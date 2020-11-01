В Тульской области на 2021 год установлены предельные размеры доходов при патентной системе налогообложения

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Губернатор Алексей Дюмин подписал Закон Тульской области «Об установлении размеров потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения».

Для применения патентной системы налогообложения закон установил на 2021 год размеры годового дохода по 64 видам предпринимательской деятельности. При этом применить его можно будет также в 2022 и 2023 годах.

Размеры годового дохода сохранены на уровне 2020 года, а список видов предпринимательской деятельности дополнен «животноводством, услугами в области животноводства».

Законом для некоторых видов деятельности увеличен максимальный размер потенциально возможного к получению предпринимателем годового дохода: