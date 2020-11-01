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В Туле на Калужском шоссе в ДТП пострадала женщина: ГИБДД ищет очевидцев

В Туле на Калужском шоссе в ДТП пострадала женщина: ГИБДД ищет очевидцев

Виновник аварии скрылся с места ДТП. Предположительно, он ехал на внедорожнике темного цвета.

31 октября в 23:15 в Туле на Калужском шоссе в районе д. 7 неустановленный автомобиль выехал на полосу для встречного движения. 39-летняя женщина-водитель автомобиля «Киа Рио», которая в тот момент ехала по дороге, пытаясь уйти от столкновения, съехала с кювет. В результате ДТП она была госпитализирована с различными травмами. 

Госавтоинспекция г. Тулы ищет свидетелей и очевидцев данного происшествия! Всю имеющуюся информацию просьба сообщать по телефонам: 32-45-00 Дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Туле, 36-12-01 группа розыска ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Туле или по мобильному телефону 8 (920) 777-80-02

Предположительно внедорожник темного цвета.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 13:10 +2
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