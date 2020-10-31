Фото Сергея Старикова и очевидцев.
В Туле столкнулись Ford и Hyundai: пострадала женщина
Авария произошла на ул. Мосина.
31 октября около 13.30 в районе пересечения ул. Мосина и ул. Лейтейзена в Туле столкнулись Hyundai Creta и Ford Focus. По предварительным данным, Ford двигался в направлении Павшинского моста, Hyundai в это время выезжал с ул. Лейтейзена на ул. Мосина, поворачивая налево, и не пропустил Ford.
В момент ДТП в Hyundai находились две женщины и мужчина, в автомобиле Ford - двое мужчин. По информации Myslo, в результате аварии пострадала женщина-пассажир Hyundai Creta. Ей потребовалась медицинская помощь.
Обстоятельства аварии предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции.
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