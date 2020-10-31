новости
новости
Регистрация
В Туле столкнулись Ford и Hyundai: пострадала женщина
Фото Сергея Старикова и очевидцев.

В Туле столкнулись Ford и Hyundai: пострадала женщина

Авария произошла на ул. Мосина.

31 октября около 13.30 в районе пересечения ул. Мосина и ул. Лейтейзена в Туле столкнулись Hyundai Creta и Ford Focus. По предварительным данным, Ford двигался в направлении Павшинского моста, Hyundai в это время выезжал с ул. Лейтейзена на ул. Мосина, поворачивая налево, и не пропустил Ford.

В момент ДТП в Hyundai находились две женщины и мужчина, в автомобиле Ford - двое мужчин. По информации Myslo, в результате аварии пострадала женщина-пассажир Hyundai Creta. Ей потребовалась медицинская помощь.

Обстоятельства аварии предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции.

Галерея
ДТП на ул. Мосина, Фото: 1
ДТП на ул. Мосина, Фото: 2
ДТП на ул. Мосина, Фото: 3
ДТП на ул. Мосина, Фото: 4
ДТП на ул. Мосина, Фото: 5
ДТП на ул. Мосина, Фото: 6
ДТП на ул. Мосина, Фото: 7
ДТП на ул. Мосина, Фото: 8
ДТП на ул. Мосина, Фото: 9
ДТП на ул. Мосина, Фото: 10
ДТП на ул. Мосина, Фото: 11
показать все фотографии
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 14:02 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
ДТП в Туледтп

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На улице Каракозова в Туле перевернулся Jeep
На улице Каракозова в Туле перевернулся Jeep
Микрорайон Северная Мыза: новая дорога и 399 квартир для детей-сирот
Микрорайон Северная Мыза: новая дорога и 399 квартир для детей-сирот
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.