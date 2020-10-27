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В 50 домах Кимовского района появился газ
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В 50 домах Кимовского района появился газ

В рамках программы развития сельских территорий голубым топливом обеспечены почти 100 жителей села Барановка.

В регионе завершается этап госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Тульской области». В этом году в программу вошли работы на общую сумму более 130 млн рублей – прокладка более 60 км газовых сетей, приобретение почти 250 квадратных метров жилья для сотрудников социально значимых учреждений и организаций, благоустройство порядка 70 объектов, в том числе спортивных и детских площадок, зон отдыха.

– В Тульской области программа стартовала в этом году по поручению губернатора Алексея Дюмина. Она помогает в комплексе решить самые разные проблемы жителей на селе и сделать их жизнь комфортнее, – отметил замминистра сельского хозяйства Тульской области Андрей Жаворонков.

В этом году завершена газифицикация села Барановка Кимовского района. Голубое топливо получили 50 домов, в которых живут почти 100 человек. В поселке Дубовка в Узловском районе оборудована детская игровая площадка, установлены 17 контейнерных площадок.

В 2021 году уже запланировано строительство 11,1 км дорог. Также начнется возведение дома культуры в Дедилово Киреевского района. Программа будет работать до 2026 года.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:48 +1
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Люди
Андрей Жаворонков
Место
Тульская областьКимовский район

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