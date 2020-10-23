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В Щекинском районе осужден экс-директор МКП «Волчье-Дубравское ЖКХ»

В Щекинском районе осужден экс-директор МКП «Волчье-Дубравское ЖКХ»

Мужчина присвоил более 250 тысяч рублей.

В Щекинском районе бывший директор муниципального казенного предприятия «Волчье-Дубравское ЖКХ» признан виновным в присвоении чужого имущества с использованием служебного положения, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
 
Судом установлено, что в период с 1 ноября 2017 года по 3 августа 2020 года обвиняемый присвоил более 250 тысяч рублей. Мужчина предоставил в бухгалтерию фиктивные документы, согласно которым деньги пошли на приобретение различных товаров для нужд ЖКХ.
 
Решением суда обвиняемому назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы.
 
Отметим, что предыдущий директор данного муниципального предприятия была осуждена по этой же статье. Женщина присвоила около 10 тысяч рублей и отделалась всего лишь лишением права заниматься деятельностью, связанной с материальной ответственностью и распоряжением наличными и безналичными денежными средствами, сроком на 3 года.
 
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 10:30 +2
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