В Щекинском районе осужден экс-директор МКП «Волчье-Дубравское ЖКХ»

В Щекинском районе бывший директор муниципального казенного предприятия «Волчье-Дубравское ЖКХ» признан виновным в присвоении чужого имущества с использованием служебного положения, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что в период с 1 ноября 2017 года по 3 августа 2020 года обвиняемый присвоил более 250 тысяч рублей. Мужчина предоставил в бухгалтерию фиктивные документы, согласно которым деньги пошли на приобретение различных товаров для нужд ЖКХ.

Решением суда обвиняемому назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы.

Отметим, что предыдущий директор данного муниципального предприятия была осуждена по этой же статье. Женщина присвоила около 10 тысяч рублей и отделалась всего лишь лишением права заниматься деятельностью, связанной с материальной ответственностью и распоряжением наличными и безналичными денежными средствами, сроком на 3 года.