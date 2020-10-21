В ноябре туляки смогут попасть на приём к сотрудникам областного минздрава
Записаться можно на портале «Открытый регион 71» или по телефону.
Профильные специалисты министерства здравоохранения Тульской области в ноябре проведут прием жителей по личным вопросам.
- 6 ноября по вопросам льготного лекарственного обеспечения туляков проконсультирует начальник отдела фармацевтической деятельности и организации лекарственной помощи департамента здравоохранения Ирина Хохлова.
- 13 ноября на вопросы граждан ответит директор департамента здравоохранения Елена Дурнова.
- 20 ноября по вопросам оказания медпомощи детям и родовспоможения проконсультирует заместитель начальника отдела организации медпомощи детям и родовспоможения Елена Борисенко.
- 27 ноября по вопросам кадровой работы, целевого обучения и социальной поддержки медработников разъяснения даст начальник отдела кадровой работы и обеспечения деятельности минздрава Тульской области Ольга Шевченко.
Личный прием ведется по адресу: ул. Оборонная, 114-Г, 1 этаж, с 10.00 до 12.15 по предварительной записи. С 12.30 до 14.00 специалисты будут отвечать на вопросы жителей по телефону: 37-08-50.
Записаться на приём или консультацию можно на портале «Открытый регион 71» и по телефону: 37-08-50.
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