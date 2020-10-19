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Двое мужчин из Болохово попались на краже рельсов

Двое мужчин из Болохово попались на краже рельсов

Хотели сдать украденное на металлолом.

В Киреевском районе полицейские установили подозреваемых в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, 54-летний безработный житель Болохово и его 47-летний подельник похитили 13 рельсов с подъездного пути железной дороги. Украденное планировали сдать на металлолом.

Мужчин задержали, а похищенное вернули.

Полиция продолжает выяснять детали происшествия. 

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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 19:50 +3
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