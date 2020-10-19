Детский врач расскажет тулякам о лечении и профилактике ЛОР-заболеваний

В среду, 21 октября, в 12.00, в официальной группе минздрава Тульской области «ВКонтакте» пройдёт очередной прямой эфир из цикла «Отвечают врачи».

Он будет посвящен профилактике заболеваний уха, горла и носа у детей. На вопросы жителей ответит завотделением Тульской детской областной клинической больницы Елена Богданова. Она расскажет, с какими ЛОР-заболеваниями сталкиваются маленькие туляки чаще всего и как их избежать.

Вопросы можно задать в личных сообщениях группы или в комментариях во время трансляции.