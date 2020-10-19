новости
новости
Регистрация
Детский врач расскажет тулякам о лечении и профилактике ЛОР-заболеваний

Детский врач расскажет тулякам о лечении и профилактике ЛОР-заболеваний

На вопросы будет отвечать заведующая профильным отделением детской областной больницы Елена Богданова.

В среду, 21 октября, в 12.00, в официальной группе минздрава Тульской области «ВКонтакте» пройдёт очередной прямой эфир из цикла «Отвечают врачи».

Он будет посвящен профилактике заболеваний уха, горла и носа у детей. На вопросы жителей ответит завотделением Тульской детской областной клинической больницы Елена Богданова. Она расскажет, с какими ЛОР-заболеваниями сталкиваются маленькие туляки чаще всего и как их избежать. 

Вопросы можно задать в личных сообщениях группы или в комментариях во время трансляции.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 20:18 −1
Другие статьи по темам
Событие
минздрав Тульской областиотвечают врачипрямой эфир с врачомвопросы и ответылор-заболевания
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Двое мужчин из Болохово попались на краже рельсов
Двое мужчин из Болохово попались на краже рельсов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.