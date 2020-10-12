В ДТП на ул. Рязанской в Туле пострадали три человека

Фото из группы ВКонтакте "Тула жесть".

Ранее Myslo сообщал, что в Туле на пересечении улицы Рязанской и Городского переулка столкнулись «Газель» и «Лада Калина». В УГИБДД рассказали, что водитель «Газели» не занимается предпринимательской деятельностью по перевозке пассажиров и использует микроавтобус в личных целях.

В аварии пострадал водитель «Лада», а также его пассажиры – 31-летняя женщина 25-летний мужчина.

Обстоятельства происшествия выясняются.