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В ДТП на ул. Рязанской в Туле пострадали три человека
Фото из группы ВКонтакте "Тула жесть".

В ДТП на ул. Рязанской в Туле пострадали три человека

Авария случилась 12 октября в 6.50.

Ранее Myslo сообщал, что в Туле на пересечении улицы Рязанской и Городского переулка столкнулись «Газель» и «Лада Калина». В УГИБДД рассказали, что водитель «Газели» не занимается предпринимательской деятельностью по перевозке пассажиров и использует микроавтобус в личных целях.

В аварии пострадал водитель «Лада», а также его пассажиры – 31-летняя женщина 25-летний мужчина.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:41 +1
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