Штурм, задержание преступника и силовые приемы: в Туле отметили День СОБР
День образования специальных отрядов быстрого реагирования ежегодно отмечается 8 октября.
8 октября в Туле отметили День образования СОБР. Росгвардейцы возложили цветы к Вечному огню и почтили память погибших товарищей минутой молчания.
Затем сотрудники специального подразделения СОБР регионального Управления Росгвардии отработали элементы боевого порядка: работу штурмовой группы по задержанию и обезвреживанию условного вооруженного преступника в помещении и на автомобиле.
В ходе занятий офицеры спецподразделения отработали свои профессиональные навыки в тактической, инженерной и медицинской подготовке.
Специальные отряды быстрого реагирования были созданы Указом
Только за текущий год сотрудниками СОБР Управления Росгвардии по Тульской области выполнено более 210 задний. Задержан 21 преступник. Из незаконного оборота изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы различного калибра.