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Штурм, задержание преступника и силовые приемы: в Туле отметили День СОБР

Штурм, задержание преступника и силовые приемы: в Туле отметили День СОБР

День образования специальных отрядов быстрого реагирования ежегодно отмечается 8 октября.

8 октября в Туле отметили День образования СОБР. Росгвардейцы возложили цветы к Вечному огню и почтили память погибших товарищей минутой молчания.

Затем сотрудники специального подразделения СОБР регионального Управления Росгвардии отработали элементы боевого порядка: работу штурмовой группы по задержанию и обезвреживанию условного вооруженного преступника в помещении и на автомобиле.

В ходе занятий офицеры спецподразделения отработали свои профессиональные навыки в тактической, инженерной и медицинской подготовке.

 

Специальные отряды быстрого реагирования были созданы Указом Президента РФ 8 октября 1992 года. С 5 апреля 2016 года отряды СОБР включены в структуру Федеральной службы войск национальной гвардии. Ежедневно росгвардейцы с риском для жизни выполняют ответственные задачи ради безопасности и спокойствия граждан.

Только за текущий год сотрудниками СОБР Управления Росгвардии по Тульской области выполнено более 210 задний. Задержан 21 преступник. Из незаконного оборота изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы различного калибра.

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Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 12:40 +1
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