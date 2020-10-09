В Новомосковске уже неделю ищут 16-летнего парня
К поискам подростка подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт».
Со 2 октября о местонахождении Владислава Новикова ничего неизвестно. Парень ушел из дома и не вернулся.
К поискам подростка подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт».
Приметы пропавшего: рост 170 см, плотного телосложения, черные волосы, карие глаза.
Одежда: ярко-оранжевая спортивная кофта, голубые джинсы, кроссовки болотного цвета.
С собой: черный рюкзак с зеленым карманом.
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Напомним, также в Богородицке продолжаются поиски пропавшей 15-летней Марии Дементьевой. Девочка пропала 5 октября. Подробнее читайте здесь.
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