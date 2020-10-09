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На ул. Бондаренко в Туле с балкона выпал мужчина

На ул. Бондаренко в Туле с балкона выпал мужчина

Пострадавший скончался в больнице.

Как стало известно Myslo, с балкона пятого этажа дома №35 по ул. Бондаренко в Туле выпал мужчина. Трагедия произошла 7 октября около четырех часов дня. Пострадавшего госпитализировали в Тульскую областную клиническую больницу, но несмотря на усилия медиков он скончался.
 
По имеющимся данным, мужчине было 67 лет и он злоупотреблял спиртными напитками. Сейчас правоохранительные органы проводят по факту происшествия проверку.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:59 +1
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