На ул. Бондаренко в Туле с балкона выпал мужчина

Как стало известно Myslo, с балкона пятого этажа дома №35 по ул. Бондаренко в Туле выпал мужчина. Трагедия произошла 7 октября около четырех часов дня. Пострадавшего госпитализировали в Тульскую областную клиническую больницу, но несмотря на усилия медиков он скончался.

По имеющимся данным, мужчине было 67 лет и он злоупотреблял спиртными напитками. Сейчас правоохранительные органы проводят по факту происшествия проверку.