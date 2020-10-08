Тульские пловцы привезли с Кубка Москвы по подводному спорту 24 медали
Поздравляем наших ребят!
Тульские спортсмены успешно выступили на Кубке Москвы по подводному спорту (плавание в ластах). Наша команда привезла с соревнований 24 медали различного достоинства — 9 золотых, 8 серебряных и 7 бронзовых.
Трехкратными призерами и победителями стали Виктория Ломакина, Григорий Дудченко, Дарья Бунакова, Анастасия Терехова.
По две медали завоевали Вячеслав Комардин, Устинья Дятлова, София Трегубова, София Ганюшина.
По одной медали в общую копилку внесли Андрей Ломакин, Виктория Марчукова, Денис Бобков, Александр Данилин.
Спортсменов подготовили тренеры Областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва Тулы
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