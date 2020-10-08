Тульские пловцы привезли с Кубка Москвы по подводному спорту 24 медали

Фото: ОКСШОР Тула.

Тульские спортсмены успешно выступили на Кубке Москвы по подводному спорту (плавание в ластах). Наша команда привезла с соревнований 24 медали различного достоинства — 9 золотых, 8 серебряных и 7 бронзовых.

Трехкратными призерами и победителями стали Виктория Ломакина, Григорий Дудченко, Дарья Бунакова, Анастасия Терехова.

По две медали завоевали Вячеслав Комардин, Устинья Дятлова, София Трегубова, София Ганюшина.

По одной медали в общую копилку внесли Андрей Ломакин, Виктория Марчукова, Денис Бобков, Александр Данилин.

Спортсменов подготовили тренеры Областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва Тулы Дудченко П. Г. , Васильева М. Ю. , Дудченко Н. П. , Климова Л. В.

Друзья, хотите рассказать о спортивных достижениях, событиях или проблемах? Звоните по номеру 57-07-07 (доб. 232), пишите автору в личные сообщения или на почту kristina@myslo.ru.