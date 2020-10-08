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Тульские пловцы привезли с Кубка Москвы по подводному спорту 24 медали
Фото: ОКСШОР Тула.

Тульские пловцы привезли с Кубка Москвы по подводному спорту 24 медали

Поздравляем наших ребят!

Тульские спортсмены успешно выступили на Кубке Москвы по подводному спорту (плавание в ластах). Наша команда привезла с соревнований 24 медали различного достоинства — 9 золотых, 8 серебряных и 7 бронзовых.

Трехкратными призерами и победителями стали Виктория Ломакина, Григорий Дудченко, Дарья Бунакова, Анастасия Терехова.

По две медали завоевали Вячеслав Комардин, Устинья Дятлова, София Трегубова, София Ганюшина.

По одной медали в общую копилку внесли Андрей Ломакин, Виктория Марчукова, Денис Бобков, Александр Данилин.

Спортсменов подготовили тренеры Областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва Тулы Дудченко П. Г., Васильева М. Ю., Дудченко Н. П., Климова Л. В.

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:59 +7
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